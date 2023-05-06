Назван мост, изображенный на картине Леонардо да Винчи

Издание The Guardian сообщает, что своим мнением относительно моста, изображенного на знаменитой картине, поделился историк Сильвано Винчети.

© Леонардо да Винчи, Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. 1503—1519

Изучив множество исторических документов и сравнив известную картину с современными снимками местности, изображенной на ней, исследователь заявил, что за плечом Джоконды Леонардо да Винчи изобразил древний мост Ромито ди Латерина.

Винчети уверен, что историки, которые ранее предполагали, что на картине запечатлен либо мост Боббио, либо Бурьяно, ошибались.

Исследователь отметил, что эти мосты имеют шесть и более арок, Джоконда же изображена на фоне четырехарочного моста. Такое количество арок как раз и было у моста Ромито ди Латерина.