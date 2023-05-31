Профессор психологии и специалист по поведению животных провел исследование и определил самых умных собак на планете.

Для определения уровня интеллекта животных Стенли Корен создал систему, для которой было отобрано разных 133 пород собак. Профессор учитывал три аспекта: способность животных к обучению, их адаптивный и инстинктивный интеллекты.

Вот список пород, которые по мнению профессора Корена являются самыми умными:

1. Бордер-колли

2. Пудель

3. Немецкая овчарка

4. Золотистый ретривер

5. Доберман

6. Шелти

7. Лабрадор ретривер

8. Папильон

9. Ротвейлер

10. Австралийская пастушья собака

Подробнее о том, какие собаки считаются самыми умными, смотрите в видео.