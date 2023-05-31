10 самых умных пород собак: видео
Профессор психологии и специалист по поведению животных провел исследование и определил самых умных собак на планете.
Для определения уровня интеллекта животных Стенли Корен создал систему, для которой было отобрано разных 133 пород собак. Профессор учитывал три аспекта: способность животных к обучению, их адаптивный и инстинктивный интеллекты.
Вот список пород, которые по мнению профессора Корена являются самыми умными:
1. Бордер-колли
2. Пудель
3. Немецкая овчарка
4. Золотистый ретривер
5. Доберман
6. Шелти
7. Лабрадор ретривер
8. Папильон
9. Ротвейлер
10. Австралийская пастушья собака
Подробнее о том, какие собаки считаются самыми умными, смотрите в видео.
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