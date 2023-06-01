Хомяки – это прекрасные домашние питомцы, которые стали очень популярными среди любителей маленьких животных.

Эти милые создания не только красиво выглядят в своих клетках, но и обладают уникальными качествами. На странице @Petshopblog поделились тремя интересными фактами о хомяках.

1. Интересно, что хомяки одни из немногих животных, которые рождаются с зубами. Они не перестают расти у них всю жизнь, поэтому важно, чтобы у животных была возможность их стачивать об жесткие поверхности.

2. Хомяки очень активные и любознательные животные, которые всегда находятся в движении. Поэтому за ночь в своем колесе маленький зверек может преодолеть дистанцию до 10 километров!

3. Жителям Вьетнама законодательно запрещено держать дома хомяков, так как считается, что они переносчики болезней. За несоблюдение этого правила местным жителям грозит большой штраф.

Важно помнить, что хомяки – это живые существа, которые нуждаются в любви и заботе. Их не стоит рассматривать как просто игрушки или украшения для дома.