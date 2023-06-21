10 фактов об интимной жизни викингов: видео
Викинги жили в Скандинавии в период с VIII по XI века. Они были известны своей силой и мастерством в мореплавании. Но несмотря на свой брутальный вид, в любовных делах викинги открывались с романтичной и неожиданно хрупкой стороны.
Любопытно, что именно викинги считались наиболее лояльными относительно других народов, живших в те же исторические времена. Мужчины уважительно относились к женщинам, в семье ценилась свобода выбора и равноправие.
Незамужние женщины имели право выбирать себе подходящего партнера как в постели, так и по жизни. Подробнее об этом можно узнать в видео на канале "История. Интересно!".
После замужества женщины практически становились главой семьи – заведовали усадьбой и порой даже обороняли ее.
Несмотря на все это, женам было запрещено заводить любовника, в то же время мужьям разрешалось иметь одну или даже несколько женщин.
Подробнее о том, какой была интимная жизнь викингов, смотрите в видео.
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