$81.25-0.0886.95-0.08

Чего боятся хомяки: видео

Домашние хомяки – это милые и нежные животные, которые обычно живут в клетках. Тем, кто собирается завести хомячка, нужно учитывать природную пугливость этих грызунов.

Один из главных страхов домашних хомяков – громкие звуки. Они очень чувствительны к шуму и могут испугаться даже из-за звука падающей ложки. Если вы решили поиграть с хомяком, старайтесь не издавать громких звуков и не шуметь.

Из-за своего небольшого размера, хомяки инстинктивно боятся крупных животных и людей. Поэтому, если вы хотите познакомить своего хомяка с другим домашним питомцем, старайтесь делать это осторожно и постепенно.

Три интересных факта о хомяках

Об этих и других страхах хомяков рассказали на странице @Petshopblog.

Ранее мы писали о том, почему не стоит заводить мини-пига.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители