Домашние хомяки – это милые и нежные животные, которые обычно живут в клетках. Тем, кто собирается завести хомячка, нужно учитывать природную пугливость этих грызунов.

Один из главных страхов домашних хомяков – громкие звуки. Они очень чувствительны к шуму и могут испугаться даже из-за звука падающей ложки. Если вы решили поиграть с хомяком, старайтесь не издавать громких звуков и не шуметь.

Из-за своего небольшого размера, хомяки инстинктивно боятся крупных животных и людей. Поэтому, если вы хотите познакомить своего хомяка с другим домашним питомцем, старайтесь делать это осторожно и постепенно.

Об этих и других страхах хомяков рассказали на странице @Petshopblog.