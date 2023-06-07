Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если перестать гладить свою любимую кошку?

Многие люди считают, что кошки не нуждаются в таком количестве ласки и внимания, но на самом деле это далеко не так.

Кошки очень чувствительны к любым изменениям в окружающей среде, и если вы перестанете обращать на них внимание, то они почувствуют себя ненужными и забытыми.

Некоторые кошки не любят поглаживания и терпят их только ради компенсации в виде угощения. Сами по себе это не тактильные животные, поэтому не удивляйтесь, если ваш питомец никак не реагирует на отсутствие ласки.

У всех животных разные характеры, поэтому не забывайте гладить своих пушистых друзей и оказывать им внимание в тех случаях, когда именно им это необходимо.

Об этом рассказали на канале @Petshopblog.