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Что случится, если перестать гладить кошку: видео

Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если перестать гладить свою любимую кошку?

Многие люди считают, что кошки не нуждаются в таком количестве ласки и внимания, но на самом деле это далеко не так.

Кошки очень чувствительны к любым изменениям в окружающей среде, и если вы перестанете обращать на них внимание, то они почувствуют себя ненужными и забытыми.

Некоторые кошки не любят поглаживания и терпят их только ради компенсации в виде угощения. Сами по себе это не тактильные животные, поэтому не удивляйтесь, если ваш питомец никак не реагирует на отсутствие ласки.

У всех животных разные характеры, поэтому не забывайте гладить своих пушистых друзей и оказывать им внимание в тех случаях, когда именно им это необходимо.

Как понять настроение кошки по хвосту

Об этом рассказали на канале @Petshopblog.

Ранее мы писали о том, что в поведении людей не любят кошки.

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