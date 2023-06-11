Не раз все слышали истории о потерянном и испорченном багаже.

Обычно, когда авиакомпания отказывается возмещать ущерб, весь конфликт сходит на нет.

Но канадский музыкант Дэйв Кэрролл не захотел мириться с несправедливостью и решил изящно ответить на грубость авиакомпании.

Когда музыкант летел на концерт в Небраску, представители авиакомпании United не разрешили Дэйву взять на борт свою гитару и попросили сдать инструмент в багаж. По прилете Дэйв получил гитару в сломанном состоянии, а авиакомпания отказалась признавать вину.

На протяжении девяти месяцев музыкант пытался получить компенсацию, но авиакомпания отказывала ему в этом. В результате Дэйв решил попробовать по-другому достучаться до United и записал песню об этом случае.

Клип на песню "United break guitars" начал набирать популярность в социальных сетях, и уже через несколько дней авиакомпания связалась с Дэйвом, чтобы уладить конфликт. Но на этот раз власть была в руках музыканта, и он отказался идти на компромисс с компанией. А через неделю после публикации песни акции авиакомпании упали на 10%.

Об этой истории рассказа блогер @Olya_lolyaa.