$84.32+0.6891.07+0.68

Почему котята замирают, когда их берут за холку: видео

Замирание котят при захвате за холку – это естественный инстинкт, которым природа наделила кошачьих.

Такое поведение помогает им буквально сохранить жизнь. Подробнее об этом рассказывает блогер @Petshopblog в своем видео.

Кошки переносят своих котят с места на место для обеспечения их безопасности. Как только мама-кошка берет своего детеныша за холку, он сразу же успокаивается и перестает сопротивляться. В момент, когда кошка хватается зубами за "шкурку", в мозг котенка поступают импульсы, которые заставляют тело расслабиться.

Что случится, если перестать гладить кошку

В условиях дикой природы у пищащего котенка осталось бы мало шансов на выживание. Поэтому такая особенная реакция помогает маленькому котенку не мешать маме-кошке переносить его в более укромное место.

Ранее мы писали о том, почему яйца акулы имеют спиральную форму.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители