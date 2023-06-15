Замирание котят при захвате за холку – это естественный инстинкт, которым природа наделила кошачьих.

Такое поведение помогает им буквально сохранить жизнь. Подробнее об этом рассказывает блогер @Petshopblog в своем видео.

Кошки переносят своих котят с места на место для обеспечения их безопасности. Как только мама-кошка берет своего детеныша за холку, он сразу же успокаивается и перестает сопротивляться. В момент, когда кошка хватается зубами за "шкурку", в мозг котенка поступают импульсы, которые заставляют тело расслабиться.

В условиях дикой природы у пищащего котенка осталось бы мало шансов на выживание. Поэтому такая особенная реакция помогает маленькому котенку не мешать маме-кошке переносить его в более укромное место.