Женщина в 90 лет поступила в колледж
Итальянка поступила в колледж в 90 лет, чтобы отучиться на педагога. Ее историю рассказало издание "Чемпионат.com".
Женщина по имени Имельда Старнини родилась в 1933 году в итальянском муниципалитете Сан-Джустино. Она всю жизнь мечтала стать учительницей, но в их многодетной семьей не было денег на оплату колледжа. Теперь итальянка решила осуществить свою давнюю мечту и получить высшее образование.
"Я обнимаю их всех, этих прекрасных молодых людей, которые сегодня здесь со мной готовы преодолеть препятствия на экзаменах. Учеба, знания и желание знать не имеют возраста, и я являюсь доказательством этого", - прокомментировала Старнини свое возвращение к учебе в 90 лет.
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