Женщина в 90 лет поступила в колледж

"Я обнимаю их всех, этих прекрасных молодых людей, которые сегодня здесь со мной готовы преодолеть препятствия на экзаменах. Учеба, знания и желание знать не имеют возраста, и я являюсь доказательством этого", - прокомментировала Старнини свое возвращение к учебе в 90 лет.