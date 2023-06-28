Кролики – это очень привязанные к своим хозяевам животные, которые могут проявлять свою любовь очень интересными способами.

В отличии от кошек и собак, кролики неоднозначно проявляют свою привязанность к хозяину. Хотя на самом деле они привязываются к человеку не меньше, чем другие животные.

Первый и самый очевидный способ, которым кролики показывают свою любовь, – это общение. Они любят, когда их гладят и обнимают, и могут даже засыпать на руках у своего любимого человека.

Еще один способ, которым кролики могут показать свою любовь, – это забота. Они могут лизать руки или лицо, чтобы выразить свою заботу и привязанность.

Об этом рассказали в видео на странице @Krolik_dazai в TikTok.