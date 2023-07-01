Почему в париках придворных дам заводились грызуны: видео

В XVIII веке на пике моды были парики. Они стали неотъемлемой частью гардероба придворных дам.

Эти парики были очень сложными в изготовлении, так как были созданы из натуральных волос. И в конечном счете стали не только модным аксессуаром, но и причиной многих проблем для придворных дам.

Так как свою форму парик держал благодаря салу, а создание прически было очень долгим процессом, дамы могли ходить,неделями не снимая эту конструкцию.

Одной из проблем, с которой сталкивались носители париков, было появление насекомых внутри них. Это происходило из-за того, что парики были созданы из натуральных материалов. Также они становились притягательными и для грызунов.

Чтобы бороться с этой проблемой, носители париков использовали различные методы. Некоторые придворные дамы использовали душистые масла и порошки, чтобы отпугнуть насекомых. Другие же выбирали более радикальные методы, такие как обработка париков специальными ядами.

Несмотря на это, парики продолжали оставаться популярным элементом внешнего образа в течение многих лет, пока не были заменены более современными прическами в XIX веке.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.