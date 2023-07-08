Автора письма из брошенной 35 лет назад бутылки нашли за час

Всего час понадобился мужчине, в руки которого попало послание в бутылке, чтобы найти его автора. До этого бутылка свободно плавала в океане 35 лет. Об этом пишет издание Saltwire.

Житель Норвегии Эли Лиллис с группой активистов собирал мусор на пляже острова Серейя и среди прочего нашел бутылку с запечатанным в ней посланием. Он сумел открыть бутылку и прочитать письмо. После этого его коллега Трим Лихе Хагем написал о своей находке в соцсетях, где ему помогли найти автора этого послания всего за час.

Оказалось, что письмо 35 лет назад - 3 октября 1988 года - написала восьмилетняя девочка по имени Дженнифер из Канады. В письме она указала, что живет в городе Маунт-Перл на канадском острове Ньюфаундленд и просит нашедшего ответить ей.