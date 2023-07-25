После того как Стив Крэйг потерял свою любимую собаку, он провел долгое время в подавленном состоянии. Однако со временем он решил найти другую собаку и обеспечить ей счастливую жизнь.

Крэйг посетил один из приютов для собак в Денвере, Колорадо, и рассказал, что хочет усыновить пожилое животное, так как они часто остаются без внимания. С тех пор прошло несколько лет, и теперь Стив является "отцом" десяти взрослых собак.

Каждый день Крэйг встает в 5 утра. Перед работой ему необходимо успеть приготовить отдельную еду для каждой из собак, а также дать им медикаменты.

Помимо собак, в доме Крэйга живет свинья по кличке Бикини, а также несколько куриц.

Об этой истории рассказала блогер @ Ramila.kasumova на своей странице в TikTok.