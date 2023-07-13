Житель Индии заработал миллион долларов попрошайничеством

Бхарат Джайн, который родился в семье людей из низшего класса, не получил образования и не смог устроиться на работу, начал попрошайничать и заработал миллион долларов. Об этом пишет Indian Times.

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Мужчина не нашел стабильную работу и оказался на улице. Выпрашивая деньги у прохожих, ему удалось заработать больше миллиона долларов. Этих денег хватает, чтобы обеспечивать семью и ни в чем не отказывать близким.

По информации издания, Джайн зарабатывает с помощью попрошайничества в районе 728 долларов ежемесячно. У мужчины есть трехкомнатная квартира и два магазина в собственности. Он сдает их в аренду за 364 доллара в месяц. Тем не менее попрошайничать он продолжает.