Самым страшным временем для деторождения и вообще для детей было время правления британской королевы Виктории, 1837—1876 годы.

В это время порицалась сама беременность — многие связывают это с тем, что сама королева испытывала отвращение к родам. Она просто ненавидела беременность, описывая свой опыт в письмах к дочери как «состояние, в котором женщина чувствует себя собакой или коровой». Королева родила девятерых детей, но заявляла что испытывала «величайший ужас от рождения детей и предпочла бы, чтобы их не было»,

Конечно, она страдала не только от физических последствий деторождения, но и от психологических. Королева рассказывала, что у нее после родов были галлюцинации и ощущение сумасшествия.

Она также резко критиковала грудное вскармливание, считая его «гибелью» для умных молодых женщин — настолько, что она написала в своем дневнике, узнав, что ее собственные дочери выбрали грудное вскармливание: «У меня волосы встают дыбом от того, что в конце концов, мои дочери превратились в коров».

Именно поэтому в годы ее правления так порицалось грудное вскармливание. Детей кормили из бутылок, которые разрешалось мыть раз в две недели — новорожденные заражались инфекциями.

Беременность тогда была настолько немодной, что дамы в это время носили утягивающие корсеты до третьего семестра, калеча при этом и себя и ребенка. Смотрите видео пользователя TikTok @siberianteacher, чтобы узнать об ужасах, которые в то время сопровождали беременных женщин и детей.