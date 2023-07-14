Мемы недели: над чем смеются россияне в разгар июля
Каждый из нас в день пролистывает десятки мемов в соцсетях и, конечно, отправляет их друзьям, супругам и родственникам. Теперь мемы - это способ коммуникации, и уж если мы отправили кому-то смешную картинку, значит это точно близкий человек.
Мемы, как таковые, возникли в начале 2000-х годов и были созданы сообществами пользователей различных интернет-форумов и сайтов. Они стали популярными благодаря своей способности быстро распространяться и вызывать смех абсолютно у всех групп населения.
Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать о том, какие мемы популярны у россиян на этой неделе.
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