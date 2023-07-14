$90.12-0.06101.20+0.52

Мемы недели: над чем смеются россияне в разгар июля

Slide 1 of 10
1/8
Никто не задумывался? 
© Соцсети
2/8
А что, если мы просто не догадывались?! 
© Соцсети
3/8
Наконец, сезон клубники! 
© Соцсети
4/8
Однажды в России на летней веранде... 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/8
После проливных ливней в Краснодарском крае это животрепещущий вопрос. 
© Соцсети
6/8
Все тренды соцсетей на одном постере. 
© Соцсети
7/8
Все мы, Лео, все мы... 
© Соцсети
8/8
Соседи по даче, которых мы заслужили. 
© Соцсети

    Каждый из нас в день пролистывает десятки мемов в соцсетях и, конечно, отправляет их друзьям, супругам и родственникам. Теперь мемы - это способ коммуникации, и уж если мы отправили кому-то смешную картинку, значит это точно близкий человек.

    Мемы, как таковые, возникли в начале 2000-х годов и были созданы сообществами пользователей различных интернет-форумов и сайтов. Они стали популярными благодаря своей способности быстро распространяться и вызывать смех абсолютно у всех групп населения.

    Мемы недели: над чем смеются в России

    Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать о том, какие мемы популярны у россиян на этой неделе.

    Рамблер: главные новости