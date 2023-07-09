Мемы недели: над чем смеются в России

Всю неделю мы решаем тысячи задач, справляемся с дедлайнами, пытаемся совместить работу с личной жизнью и к тому же стараемся успеть поесть.

В этом потоке суматошной жизни всегда нужно найти время, чтобы посмеяться. Для этого можно включить телевизор, посмотреть смешное видео или просто полистать ленту в соцсетях — там всегда найдутся десятки свежих мемов.