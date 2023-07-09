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Мемы недели: над чем смеются в России

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Абсолютно на любой запрос можно найти полезное видео... 
© Соцсети
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У россиян на все есть свое предложение. 
© Соцсети
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Июль в этом году действительно жаркий. Будьте осторожны! 
© Соцсети
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Курс валют в России просматривают как прогноз погоды — с юмором и принятием. 
© Соцсети

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© Соцсети
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Июнь закончился внезапно! 
© Соцсети
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Каждый должен попробовать устрицы. Или хотя бы представить вкус роскошной жизни... 
© Соцсети
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Не упустите момент! 
© Соцсети

    Всю неделю мы решаем тысячи задач, справляемся с дедлайнами, пытаемся совместить работу с личной жизнью и к тому же стараемся успеть поесть.

    В этом потоке суматошной жизни всегда нужно найти время, чтобы посмеяться. Для этого можно включить телевизор, посмотреть смешное видео или просто полистать ленту в соцсетях — там всегда найдутся десятки свежих мемов.

    Самые смешные мемы недели: шутки из соцсетей

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