Лошадь без головы и летающая собака: самые смешные фотографии домашних животных 2024 года

Организаторы фотоконкурса Comedy Pet Photography объявили список финалистов. Жюри отобрали 30 счастливчиков, которые в этом году поборются за звание самых смешных кадров домашних животных.

Конкурс смешных фотографий домашних животных был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, профессиональными фотографами, чтобы отметить позитивную и жизненно важную роль домашних животных в нашей жизни и привлечь внимание к проблеме защиты животных.

Победителей организаторы обещают назвать уже в следующем месяце.

Пока же предлагаем вам насладиться самыми необычными кадрами с питомцами 2024 года - в галерее "Рамблера".