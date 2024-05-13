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Лошадь без головы и летающая собака: самые смешные фотографии домашних животных 2024 года

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Вера Фаупель. «Танцующая королева».
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Вера Фаупель. «Танцующая королева». 
© comedypetphoto.com
Кеничи Моринага. «Кот в капкане, как Супер Марио».
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Кеничи Моринага. «Кот в капкане, как Супер Марио». 
© comedypetphoto.com
Шанталь Саммонс. «Эм, извините».
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Шанталь Саммонс. «Эм, извините». 
© comedypetphoto.com
Сильвия Мишель. «Все дрался в стиле кунг-фу».
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Сильвия Мишель. «Все дрался в стиле кунг-фу». 
© comedypetphoto.com

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Ацуюки Осима. «Трудолюбивые работники».
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Ацуюки Осима. «Трудолюбивые работники». 
© comedypetphoto.com
Сара Хаскелл. «Не только для кошек».
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Сара Хаскелл. «Не только для кошек». 
© comedypetphoto.com
Кадзутоши Оно. «Тарзан».
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Кадзутоши Оно. «Тарзан». 
© comedypetphoto.com
Сильвия Мишель. «Игра в прятки».
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Сильвия Мишель. «Игра в прятки». 
© comedypetphoto.com
Дэвид Керцман. «О чем я думаю?».
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Дэвид Керцман. «О чем я думаю?». 
© comedypetphoto.com

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Филиппа Хубер. «Оно позади».
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Филиппа Хубер. «Оно позади». 
© comedypetphoto.com
Кеничи Моринага. «Вы не от меня этого слышали».
11/30
Кеничи Моринага. «Вы не от меня этого слышали». 
© comedypetphoto.com
Луиза Рибейро. «Сердитый пес».
12/30
Луиза Рибейро. «Сердитый пес». 
© comedypetphoto.com
Ацуюки Осима. «Кошечка на кухне».
13/30
Ацуюки Осима. «Кошечка на кухне». 
© comedypetphoto.com
Сильвия Цзян. «Кто ты?».
14/30
Сильвия Цзян. «Кто ты?». 
© comedypetphoto.com

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Джулия Иллиг. «Кудряшки на ветру».
15/30
Джулия Иллиг. «Кудряшки на ветру». 
© comedypetphoto.com
Шарлотта Китчен. «Усталый ослик».
16/30
Шарлотта Китчен. «Усталый ослик». 
© comedypetphoto.com
Ясуду Абуранекомару. «Продолжай наблюдать».
17/30
Ясуду Абуранекомару. «Продолжай наблюдать».  
© comedypetphoto.com
Бернард Сим. «Игра в прядки».
18/30
Бернард Сим. «Игра в прядки».  
© comedypetphoto.com
Эмма Бердсмор. «Любопытные соседи».
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Эмма Бердсмор. «Любопытные соседи». 
© comedypetphoto.com

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Витторио Риччи. «Стиль танцовщицы живота».
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Витторио Риччи. «Стиль танцовщицы живота». 
© comedypetphoto.com
Джонатан Кейси. «Новая роза».
21/30
Джонатан Кейси. «Новая роза». 
© comedypetphoto.com
Анна Петро. «Действительно!!».
22/30
Анна Петро. «Действительно!!». 
© comedypetphoto.com
Джули Смит. «Я верю, что могу летать».
23/30
Джули Смит. «Я верю, что могу летать». 
© comedypetphoto.com
Томоаки Танто. «Котенок, застрявший в пробке».
24/30
Томоаки Танто. «Котенок, застрявший в пробке». 
© comedypetphoto.com

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Дебби Томас. «Кажется, я видела мышь».
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Дебби Томас. «Кажется, я видела мышь». 
© comedypetphoto.com
Таммо Зелле. «Это чертовски холодно».
26/30
Таммо Зелле. «Это чертовски холодно». 
© comedypetphoto.com
Алина Фогель. «Любитель солнца».
27/30
Алина Фогель. «Любитель солнца». 
© comedypetphoto.com
Дайан С. Джонсон. «Друзьями у бассейна».
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Дайан С. Джонсон. «Друзьями у бассейна». 
© comedypetphoto.com
Лок Лю. «Пришло время вставать».
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Лок Лю. «Пришло время вставать». 
© comedypetphoto.com

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Дарья Зеленцова. «Гордый щенок и его лучший друг».
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Дарья Зеленцова. «Гордый щенок и его лучший друг». 
© comedypetphoto.com

Организаторы фотоконкурса Comedy Pet Photography объявили список финалистов. Жюри отобрали 30 счастливчиков, которые в этом году поборются за звание самых смешных кадров домашних животных.

Конкурс смешных фотографий домашних животных был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, профессиональными фотографами, чтобы отметить позитивную и жизненно важную роль домашних животных в нашей жизни и привлечь внимание к проблеме защиты животных.

Победителей организаторы обещают назвать уже в следующем месяце.

Пока же предлагаем вам насладиться самыми необычными кадрами с питомцами 2024 года - в галерее "Рамблера".

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