Лошадь без головы и летающая собака: самые смешные фотографии домашних животных 2024 года
Организаторы фотоконкурса Comedy Pet Photography объявили список финалистов. Жюри отобрали 30 счастливчиков, которые в этом году поборются за звание самых смешных кадров домашних животных.
Конкурс смешных фотографий домашних животных был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, профессиональными фотографами, чтобы отметить позитивную и жизненно важную роль домашних животных в нашей жизни и привлечь внимание к проблеме защиты животных.
Победителей организаторы обещают назвать уже в следующем месяце.
Пока же предлагаем вам насладиться самыми необычными кадрами с питомцами 2024 года - в галерее "Рамблера".
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