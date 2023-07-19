Моряк, спасенный из открытого океана, рассказал о выживании

Моряк, который сто дней дрейфовал в океане с собакой, рассказал подробности своей истории. Об этом сообщает мексиканское издание Diario 24 horas со ссылкой на самого моряка.

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Мужчина по имени Тимоти Шэддок, который находился сто дней в океане вместе со своей собакой Бэллой рассказал, что его судно было повреждено штормом, а средства связи не работали.

Сам он сказал, что не верил в свое спасение и выживание. Вместе с Бэллой он питался дождевой водой и сырой рыбой. Шэддок также поблагодарил экипаж за спасение.

После того, как моряка привезли в больницу, его состояние оценили удовлетворительно, несмотря на сильное истощение.