Подводные лодки можно считать настоящими шедеврами инженерной мысли. Человечество на самом деле веками мечтало о погружении под воду и до сих пор возможность жить под толщей морских глубин кажется невероятной.

А что вы на знаете о подводных лодках, кроме того, что они умеют плавать полностью под водной гладью? Например, знали ли вы, что первая зарегистрированная подводная лодка была покрыта водонепроницаемой кожей?

А сейчас, спустя годы технической работы, моряки на подводных лодках могут спокойно принимать душ под толщей воды. Но как они это делают? Откуда берется чистая вода в закрытом пространстве посреди моря или океана? Смотрите видео, чтобы узнать о том, как это на самом деле происходит.