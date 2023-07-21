Женщина получила странную открытку 1969 года

Американке пришла открытку, которую отправили в 1969 году. Открытка шла 54 года. Об этом пишет издание Bangor Daily News.

© Unsplash

Джессика Минс, которая переехала в свой дом в городе Портленд, штат Мэн, 17 лет назад, немало удивилась, когда получила очень старую открытку. Сначала она подумала, что открытку доставили по ошибке, но потом еще раз вчиталась, и поняла, что адресат - предыдущий владелец дома.

Судя по содержанию открытки, ее отправили из Парижа 15 марта 1969 года, но позже на ней появилась марка с отметкой от 12 июля 2023 года.

Джессика Минс предположила, что открытку отправил кто-то из родственников бывшего владельца повторно, не зная о том, что он умер еще в 1988 году.

.