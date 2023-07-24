Женщина выиграла 150 000$ благодаря вещему сну

77-летняя американка выиграла 150 000$ благодаря вещему сну
77-летняя американка из штата Мэриленд выиграла в лотерею 150 000 благодаря сну, в котором ей явился набор цифр. Об этом сообщает портал UPI.
По словам женщины, 15 лет назад она испытывала финансовые трудности, денег было очень мало и не хватало ни жизнь. В тот непростой период она молилась о помощи и верила в лучшее.
Однажды удачливой американке приснился сон, во время которого она увидела цифры 7-11-33-35-39. Вскоре после этого сновидения повторились и опять явили женщине аналогичный набор цифр, которые она решила запомнить и использовать в будущем.
Так и случилось: периодически героиня истории приобретала лотерейные билеты и применяла полученную волшебным образом информацию на практике. В 2008-м и 2019-м годах они принесли ей по 50 000 долларов, и то же самое повторилось совсем недавно. В общей сложности вещий сон принес женщине 150 000 долларов.