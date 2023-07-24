Женщина выиграла 150 000$ благодаря вещему сну

77-летняя американка из штата Мэриленд выиграла в лотерею 150 000 благодаря сну, в котором ей явился набор цифр. Об этом сообщает портал UPI.

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По словам женщины, 15 лет назад она испытывала финансовые трудности, денег было очень мало и не хватало ни жизнь. В тот непростой период она молилась о помощи и верила в лучшее.

Однажды удачливой американке приснился сон, во время которого она увидела цифры 7-11-33-35-39. Вскоре после этого сновидения повторились и опять явили женщине аналогичный набор цифр, которые она решила запомнить и использовать в будущем.