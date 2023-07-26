В XIX веке многие вещи, которые мы сегодня считаем обычными и нормальными, были недопустимы для женщин. Барышни того времени подчинялись строгим моральным и социальным правилам, которые ограничивали их поведение и свободу действий.

Одной из самых запрещенных тем была беременность. В XIX веке беременность считалась чем-то постыдным и неуместным для обсуждения в обществе. Это приводило к тому, что многие женщины скрывали свою беременность и рожали детей втайне. И именно в те времена появились обороты "в интересном положении" и "в счастливом ожидании".

Еще одной запрещенной вещью были обычные велопрогулки. В то время велосипеды были новым изобретением, их использовали в основном мужчины. Женщины, которые катались на велосипеде, считались несерьезными и легкомысленными.

Также непристойным считался загар. Бледный оттенок кожи считался признаком высокого социального статуса, а загар ассоциировали с работой на открытом воздухе и низким социальным статусом. Поэтому женщины, которые загорали на солнце, могли стать объектом осуждения и критики со стороны общества.

С течением времени ограничения постепенно смягчались, поэтому сегодня все эти темы стали обыденными и уже никого не шокируют.

Об этом и остальных запретах времен викторианской эпохи рассказали в видео на странице @HistoryInteresting.