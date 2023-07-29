Странные обязанности: кто работает в Букингемском дворце

В Королевском дворце скрывается свой сложный и удивительный мир. За его стенами работает множество людей, исполняющих обязанности, которые могут показаться необычными. Подробнее — в материале "Рамблера".

Искусство и культура занимают важное место на королевском дворе. Принц Чарльз ввел должность арфиста принца Уэльского, чтобы поддерживать молодых талантливых музыкантов. Этот арфист играет на официальных мероприятиях и передает служебный значок от музыканта к музыканту. С 2015 года на этой должности Энн Денем, и ее игра придает особый шарм королевским мероприятиям.

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Важным аспектом жизни на дворе является уход и контроль за исторической мебелью. Хранитель дворцовой мебели должен быть мастером обивки, иметь реставрационные навыки и хороший дизайнерский вкус. Все предметы в королевском дворце – это коллекционные антиквариатные объекты, которые требуют постоянного контроля и поддержания в идеальном состоянии.

Особое внимание уделяется также хранению и обслуживанию часов на королевском дворе. Часовщик королевского дворца должен быть высококвалифицированным специалистом, который знает, как поддерживать и реставрировать уникальные часы, чьи механизмы сложны и чувствительны. Его работа требует тщательности и мастерства, ведь на дворцовых часах может быть больше ста лет.

Не менее ответственным и важным делом является подбор и уход за столовым бельем на королевском дворе. Все предметы, выставляемые на банкетный стол, должны соответствовать высочайшим требованиям и стандартам. Это подразумевает различные виды столового белья для разных приемов, и это тоже особое искусство.

Некоторые должности на королевском дворе передаются по наследству и имеют свойство оставаться в семьях на протяжении поколений. Например, должность нарезчика мяса, который служит на официальных обедах, передается определенному роду. Граф Денби в настоящее время исполняет эти обязанности и продолжает традицию своих предков.