Маргарет Кин была талантливой американской художницей, чьи работы в середине XX века присваивал себе ее муж. Несмотря на то, что Маргарет создавала прекрасные полотна, славу и признание получал ее супруг.

Маргарет Кин родилась в Теннесси в 1927 году. Отличительной особенностью работ Кин являются гиперболизированные большие глаза персонажей – этот уникальный стиль рисования она выработала еще в детстве.

Выйдя замуж в 1955 году за Уолтера Кина, Маргарет продолжала писать картины. Но ее муж настаивал, чтобы она подписывала свои работы его именем. Он убедил ее, что женщина-художник столкнется с предрассудками и общество не примет ее талант.

Таким образом Уолтер забирал славу и деньги, которые по праву принадлежали его жене. Маргарет долго молчала, но затем она решилась на развод и публично заявила, что писала картины сама.

Художница подала в суд на уже бывшего мужа, обвинив его в фальсификации. Когда началось слушание по делу, судья попросил Маргарет и Уолтера прям в зале суда нарисовать портрет ребенка с характерными большими глазами. Уолтер отказался участвовать, а Маргарет написала картину менее чем за час. Спустя три недели суд признал Уолтера виновным и потребовал выплатить бывшей жене компенсацию в размере 4 миллионов долларов.

Об этой истории рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov на странице в TikTok.