Ржавая, или пятнисто-рыжая кошка – это самый маленький представитель семейства кошачьих.

У взрослых особей этой породы длина тела достигает 45 сантиметров в длину, а вес их составляет полтора килограмма.

Окрас шерсти, как становится понятно из названия, имеет ржаво-рыжий оттенок с темными полосками и пятнами.

Несмотря на маленький размер и милую внешность, эти животные не дадут себя в обиду, ведь это ночные хищники, ведущие преимущественно одиночный образ жизни. Чтобы добыть себе пропитание, они охотятся на мелких млекопитающих, птиц и рыб.

Ржавые кошки обитают только в тропических лесах Шри-Ланки и Южной Индии. Но из-за постоянного процесса уничтожения природных ареалов обитания, этот вид считается вымирающим и занесен в Международную Красную книгу.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.