Огромный кот из России стал звездой соцсетей

Огромный мейн-кун из Старого Оскола стал звездой соцсетей. На днях интернет-слава кота по кличке Кефир добралась и до зарубежных СМИ. О питомце рассказали такие крупные зарубежные издания, как The Mirror и New York Post.

В первую очередь журналисты были шокированы гигантскими размерами кота. Вес Кефира достигает уже почти 13 килограммов. Кот, стоя на вытянутых лапах, спокойно достает до кухонного стола и дверных ручек.

Хозяйка Кефира Юлия активно делится с подписчиками фото и видео, на которых питомец принимает ванну, играется, делает селфи и помогает дочери Юлии готовить еду.