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Огромный кот из России стал звездой соцсетей

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    Огромный мейн-кун из Старого Оскола стал звездой соцсетей. На днях интернет-слава кота по кличке Кефир добралась и до зарубежных СМИ. О питомце рассказали такие крупные зарубежные издания, как The Mirror и New York Post.

    В первую очередь журналисты были шокированы гигантскими размерами кота. Вес Кефира достигает уже почти 13 килограммов. Кот, стоя на вытянутых лапах, спокойно достает до кухонного стола и дверных ручек.

    Хозяйка Кефира Юлия активно делится с подписчиками фото и видео, на которых питомец принимает ванну, играется, делает селфи и помогает дочери Юлии готовить еду.

    Как выглядит огромный мейн-кун из Старого Оскола – в галерее «Рамблера».

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