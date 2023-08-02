Капибары сейчас на пике популярности в интернете – эти толстенькие забавные зверьки с круглой мордочкой и добрым взглядом часто используются в мемах и вирусных видео.

Но мало кто знает, что капибары – это самые крупные грызуны в мире. Их вес может достигать 65 кг, а длина тела – 150 см. При этом капибары совершенно безопасны и неагрессивны. Они питаются исключительно растительной пищей – травой, овощами, фруктами и корой деревьев.

Также капибары очень дружелюбны и миролюбивы. Они легко уживаются с другими животными – даже хищники не трогают этих добродушных грызунов.

Капибары очень любят воду. Они превосходно плавают и ныряют, но при этом они очень чувствительны к морозу и снегу. Поэтому в природе увидеть этих животных можно только в Южной Америке.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.