Многие владельцы кошек наверняка замечали, что их питомцы обожают забираться им на грудь и устраивать там место для сна.

Это особенное поведение на самом деле имеет вполне логичное объяснение, связанное с ранним детством кошек.

Когда котята только появляются на свет, они полностью зависят от матери. Чтобы чувствовать себя в безопасности, малыши прижимаются к ее мягкому животу. Там они слышат успокаивающее биение сердца мамы-кошки.

С возрастом привычка прижиматься к матери никуда не исчезает. Уже будучи взрослыми особями, кошки по-прежнему ищут тепло и защищенность, поэтому забираются спать на грудь хозяина. Ведь здесь они могут почувствовать биение сердца человека.

Таким образом, эта милая привычка кошек укладываться спать на нашей груди уходит корнями в раннее детство. Прижимаясь к нам, пушистики словно возвращаются в те времена, когда чувствовали себя в полной безопасности рядом с мамой.

Об этом рассказали в видео на странице @Nedzvedskaya.