В зоопарке "Негара" в Малайзии произошел удивительный случай. Рыжий кот по кличке Ойен подружился с группой капибар и стал полноправным членом их стаи.

Все началось около года назад, когда Ойен, живший при зоопарке, начал часто приходить к вольеру с капибарами. Сначала хищник и травоядные относились друг к другу с опаской. Но со временем кот обнаружил, что эти огромные грызуны очень миролюбивы. А капибары привыкли к присутствию кота и перестали его бояться.

Постепенно Ойен стал проводить с капибарами все больше времени, приходя к ним каждый день. Он ел, спал и играл вместе с ними, словно став частью их стаи.

Когда сотрудники зоопарка увидели, что рыжий кот практически поселился у капибар, и они отлично ладят, было решено официально признать Ойена полноправным жителем вольера.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.