Домашняя собака бросилась на защиту мальчика от медведя

В городе Шерман, штат Коннектикут, домашний пес совершил акт героизма, спасший четырехлетнего мальчика от медведя. Сообщает об этом информационное агентство WTNH.

По словам владельца собаки, Грегори Гранта, его сын Гэвин играл во дворе, когда перед ним внезапно появился черный медведь. Маленький мальчик испугался и попытался убежать. Однако в этот момент на помощь пришел Джейк, восьмилетний золотистый ретривер. Пес бросился в погоню за медведем и выгнал его с участка. Событие было записано камерой видеонаблюдения.

По мнению Грегори, хотя медведь мог бы пройти мимо, Джейк сделал все, чтобы защитить мальчика. За свой героический поступок собака была награждена. «Мы угостили его множеством вкусностей, мороженым, и он даже принял ванну. Мы отблагодарили его всем, что только можно... Он был нам очень полезен того дня», — подчеркнул Грегори.