Помимо экватора, разделяющего Землю на Северное и Южное полушария, и Уральского хребта, разграничивающего Европу и Азию, существует еще одна важная граница – линия Уоллеса.

Линия Уоллеса – это воображаемая линия, которая разделяет фауну Азии и Австралии. Она была придумана британским натуралистом Альфредом Расселом Уоллесом в 1863 году для объяснения резкого различия видов животных по разные стороны этой линии.

Уоллес заметил, что многие виды, такие как тигры, обезьяны и слоны, встречаются только к западу от этой линии, в то время как сумчатые, например, кенгуру и коалы – только к востоку от нее. Это указывало на существование биогеографического барьера, ограничивающего распространение видов.

С научной точки зрения, линия Уоллеса отражает резкие различия в флоре и фауне двух регионов. Она обусловлена историческими причинами – древним отделением материков и эволюционным развитием разных видов в изоляции друг от друга. Хотя граница не является абсолютно четкой, она иллюстрирует важный биогеографический рубеж между азиатским и австралийским экорегионами.

Об этом рассказали в видео на странице @Kikbrains.