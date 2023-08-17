По словам врача, если уколоться об иголку ежа, можно подцепить инфицированного клеща или заразиться сальмонеллезом, грибковой инфекцией и стригущим лишаем.

Контакт с белками, лисами и енотами также может быть опасен для здоровья. Лесные животные могут оказаться переносчиками бешенства и других заболеваний. Отсутствие настороженности по отношению к человеку, ласковость со стороны зверя - это не проявление дружелюбия, а симптом, указывающий на то, что он заражен.