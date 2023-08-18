Многие слышали истории об удивительной способности кошек –находить обратный путь, даже если они оказались очень далеко от дома.

Как им удается так хорошо ориентироваться в пространстве?

В первую очередь, найти обратную дорогу до дома кошкам помогает их чуткое обоняние. Они запоминают запах своего дома и могут уловить его даже с далекого расстояния, однако это работает не всегда.

Также у кошачьих хорошо развита магниторецепторная система. Организм этих животных устроен таким образом, что они могут использовать магнитное поле для ориентации в пространстве.

Считается, что внутри их ушей находятся специальные рецепторы, которые помогают животному определять свое положение как по стрелке компаса.

Об этом рассказали в видео на странице @Nedzvedskaya.