Женщина обнаружила во дворе дома странное существо
Жительница Техаса обнаружила во дворе своего дома существо, которое, по ее мнению, было похоже на чупакабру. Об этом пишет KENS 5.
Женщина по имени Тина Калиг из города Хилл Кантри увидела гуляющее по двору животное, когда выглянула из окна. Как рассказала американка, оно было размером с большую собаку. У него был длинный хвост и очень большие уши.
"Чупакабра" поела ягод с куста во дворе дома, а затем исчезло. Американка успела заснять существо на камеру и опубликовать снимки в социальной сети для соседей Nextdoor.
После этого на Тину обрушилась сотня комментариев от людей, который предполагали, кто бы это мог быть. Часть из них написала, что это койот:
"Это просто койот, о котором не стоит беспокоиться", "Похоже на помесь койота и собаки. Нос слишком широк, чтобы быть чистокровным койотом, но уши похожи".
Но некоторые были убеждены, что это мифическое существо:
"Голова не похожа на койота, я говорю чупакабра".
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