Женщина обнаружила во дворе дома странное существо

Жительница Техаса обнаружила во дворе своего дома существо, которое, по ее мнению, было похоже на чупакабру. Об этом пишет KENS 5.

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Женщина по имени Тина Калиг из города Хилл Кантри увидела гуляющее по двору животное, когда выглянула из окна. Как рассказала американка, оно было размером с большую собаку. У него был длинный хвост и очень большие уши.

"Чупакабра" поела ягод с куста во дворе дома, а затем исчезло. Американка успела заснять существо на камеру и опубликовать снимки в социальной сети для соседей Nextdoor.

Соцсети

После этого на Тину обрушилась сотня комментариев от людей, который предполагали, кто бы это мог быть. Часть из них написала, что это койот:

"Это просто койот, о котором не стоит беспокоиться", "Похоже на помесь койота и собаки. Нос слишком широк, чтобы быть чистокровным койотом, но уши похожи".

Но некоторые были убеждены, что это мифическое существо:

"Голова не похожа на койота, я говорю чупакабра".