Во время ежедневной прогулки по району, хаски по кличке Баннер нашла коробку с новорожденными котятами.

Баннер увидела коробку в кустах и сразу же потащила туда хозяйку. Открыв находку, женщина начала вытаскивать оттуда одного за другим совсем крошечных замерзших котят, которые даже не мяукали. Оставлять малышей одних было нельзя.

Женщина принесла семерых котят домой, а Баннер приняла их как собственных детей, поэтому не расставалась с ними ни на минуту.

Когда котята окрепли, а хозяйке удалось найти каждому из них любящий дом, казалось, что все трудности позади. Но судьба подготовила еще один неожиданный подарок. Спустя некоторое время история повторилась: Баннер вновь обнаружила на прогулке брошенного котенка. Как и предыдущих котят, этого малыша вырастили и выходили, но на этот раз решили его оставить жить у себя.

Об этой истории рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.