Британские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что шмелей можно научить играть в футбол с помощью упорных тренировок.

Во время эксперимента насекомое должно было закатить мячик в центр нарисованного круга, чтобы получить сладкий сахарный сироп.

Сначала принцип игры насекомым показывали при помощи палочки с окрасом, имитирующим шмеля. Когда муляж шмеля забивал гол, появлялось вознаграждение в виде сиропа. Чуть позже вместо палочки использовали магнит под площадкой, чтобы воссоздать эффект.

Шмели быстро освоили "игру века" и научились гонять мяч, получая за это вознаграждение, сравнимое для мира насекомых с гонорарами настоящих футбольных звезд.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.