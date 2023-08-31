Рыбак поймал окуня весом 19 килограммов и установил рекорд

Мужчина из США поймал алеутского морского окуня длиной 106 сантиметров и весом 19 килограммов. Об этом сообщает KTUU-TV.

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Американец по имени Кит Деграфф рыбачил вместе с невестой в проливе Принс-Уильям. Первые три часа ловли рыбы ему ничего не попадалось на крючок, но затем он забросил наживку на глубину 300 метров и почувствовал, что клюнуло что-то очень тяжелое.

Изначально мужчина принял свой улов за палтуса, но оказалось, что это алеутский морской окунь. По словам рыбака, это не входило в его планы: он хотел поймать все что угодно, кроме окуня, например, черную треску, которая обитает на этой глубине.

Кит Деграфф установил новый рекорд штата Аляска. Предыдущий был поставлен в 2013 году, когда рыбак поймал рыбу весом 17,7 килограммов.