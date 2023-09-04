Эксперт объяснил, как правильно сидеть в транспорте

Даже во время поездки в общественном транспорте следует соблюдать определенные правила. Об этом изданию Daily Mail напомнил эксперт по этикету Уильям Хэнсон.

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По его словам, нередко можно увидеть людей, которые сидят в общественных местах, в том числе транспорте, со слишком широко расставленными ногами. Это недопустимо, отмечает Хэнсон.

"Это крайне эгоистично. Подобная поза может вызывать дискомфорт и даже стать причиной раздражения другого человека".

Во избежание неприятных последствий следует помнить о том, где вы находитесь, и сидеть правильно. В данном случае мерилом идеальной позы станет кулак руки: нужно сесть и расположить его между коленями таким образом, чтобы они касались костяшек.

Говоря более простыми словами, колени должны быть на одном уровне со ступнями.