Кошки – самые популярные домашние животные в мире. Но интересно, что в каждой стране они отзываются на разные звуковые сигналы.

Слух у этих одомашненных хищников развит очень хорошо, благодаря чему они могут различать и запоминать большой диапазон звуков.

В России традиционно кошек подзывают словами "кис-кис". Это милые и ласковые обращения, которые кошки узнают, будучи еще котятами. Но если вы захотите таким же способом подозвать кошку в другой стране, то она вряд ли отреагирует.

Итальянских кошек принято подзывать словами "мичу-мичу", а аргентинские откликаются на "мишь-мишь". В то время как румынские и молдавские кошки отзываются на "пис-пис".

Об этом рассказала в своем видеоблогер @Nedzvedskaya.