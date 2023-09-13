Необычная забастовка водителей в Японии: видео
Водители автобусов в японском городе Окаяма выразили недовольство условиями своей работы.
Работники транспорта требовали от руководства улучшить условия труда. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, они объявили о готовности к забастовке.
Приняв решение о забастовке, они все равно продолжили работу на автобусных маршрутах, но прекратили сбор платы за проезд, так как не хотели доставлять неудобства пассажирам.
Чтобы избежать обвинений в неуважении к пассажирам, водители решили не нарушать свой график работы. Вместо этого они ввели безбилетный проезд и открыли свободный доступ к турникетам.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.
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