Водители автобусов в японском городе Окаяма выразили недовольство условиями своей работы.

Работники транспорта требовали от руководства улучшить условия труда. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, они объявили о готовности к забастовке.

Приняв решение о забастовке, они все равно продолжили работу на автобусных маршрутах, но прекратили сбор платы за проезд, так как не хотели доставлять неудобства пассажирам.

Чтобы избежать обвинений в неуважении к пассажирам, водители решили не нарушать свой график работы. Вместо этого они ввели безбилетный проезд и открыли свободный доступ к турникетам.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.