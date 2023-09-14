История дружбы лондонского уличного музыканта Джеймса Боуэна и его кота Боба очень душевная и позитивная.

Джеймс практически жил на улице, имея низкий и нестабильный доход. Однако местные власти помогли ему найти небольшую квартиру.

Однажды Джеймс увидел бездомного кота с подбитой лапой и взял его под свою опеку. Музыкант потратил последние деньги, чтобы помочь больному животному.

С тех пор Джеймс и Боб везде появлялись вместе, даже на уличных концертах. Джеймс купил для Боба подушку, чтобы тот мог сидеть рядом с ним, пока его хозяин развлекает публику в центре Лондона.

История дружбы музыканта и кота стала местной легендой. Информация о них распространилась за пределы Лондона. Литературный агент нашел Джеймса и посоветовал ему написать книгу. Уже через полгода книга стала бестселлером и была переведена на несколько языков. Но на этом их история не закончилась.

После выхода книги, им предложили принять участие в создании фильма. В 2016 году на экраны вышла картина "Бродячий кот по кличке Боб".

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.