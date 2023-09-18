Названы самые популярные среди россиян породы домашних питомцев

Чаще всего любители кошек заводят "шотландцев", а собак – вельш-корги. Об этом сообщает "Мослента" с ссылкой на результаты исследования.

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К популярным среди россиян породам кошек также можно отнести британских короткошерстных, мейн-кунов, канадских сфинксов и бенгалов. Владельцы собак, в свою очередь, отдают предпочтение пемброкам, чихуахуа, французским бульдогам, померанским шпицам и йоркширским терьерам.

А вот реже всего жители страны заводят кошек пород сококе, уральский рекс, карельский бобтейл и собак пород босерон, крапчато-голубой кунхаунд, азавак.