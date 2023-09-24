В настоящее время во многих странах собаки обучены распознавать приближение приступа обморока у своих хозяев.

Животные способны почувствовать изменения в организме человека за несколько минут или даже часов до начала приступа.

Внимание социальных сетей привлекла собака Бейли, которая помогает своей хозяйке справляться с приступами тахикардии. Она научилась определять надвигающиеся приступы по запаху.

По словам девушки, изначально Бейли не была специализированной собакой-помощником. Когда ей диагностировал синдром ортостатической тахикардии, ей посоветовали завести другую специально обученную собаку. Но девушка отказалась.

В течение нескольких месяцев она ежедневно тренировала Бейли распознавать приближение приступа. В итоге собака научилась чувствовать изменение частоты сердцебиения хозяйки и предупреждать её о надвигающимся обмороке.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.