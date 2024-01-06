Город Барле расположен на границе Нидерландов и Бельгии и имеет очень необычную особенность – он одновременно принадлежит обеим этим странам.

В этом городе отсутствует понимание типичной границы. Самое интересное, что граница не разделяет город ровно пополам, а буквально проходит кривой линией через все. Начиная с улиц, домов, кафе, магазинов и даже мэрии.

Из-за этого в городе действуют законы и правила сразу двух государств. Например, разные части города обслуживаются разными коммунальными службами двух стран, то же самое касается почты и транспорта.

Несмотря на разные законы, жители Барле гордятся своим необычным городом и считают себя одним сообществом. Граница здесь скорее объединяет людей, чем разделяет их.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Egormq.