Откуда появилось поверье, что детей приносят аисты: видео
Поверье о том, что детей приносят аисты, очень древнее у северных народов. Считается, что оно возникло еще в языческие времена и связано с образом аиста как символа семейного счастья.
В славянской мифологии аист считался священной птицей, символизирующей добро и заботу о потомстве. Славянские народы поклонялись аисту. Они верили, что аисты приносят удачу и благополучие, и старались привлечь их вить гнезда возле своих домов.
Согласно древним языческим верованиям, аисты приносили не само потомство, а его души. Считалось, что аисты переносят души людей из подземного мира на землю.
В некоторых культурах аист олицетворял женское божество плодородия и деторождения, и аист давал ребенку душу и жизнь.
Таким образом, представление об аистах, приносящих детей, возникло из древних верований, в которых аистам отводилась роль посредников между этим и другим миром для передачи человеческих душ.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Artemray.
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