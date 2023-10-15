Поверье о том, что детей приносят аисты, очень древнее у северных народов. Считается, что оно возникло еще в языческие времена и связано с образом аиста как символа семейного счастья.

В славянской мифологии аист считался священной птицей, символизирующей добро и заботу о потомстве. Славянские народы поклонялись аисту. Они верили, что аисты приносят удачу и благополучие, и старались привлечь их вить гнезда возле своих домов.

Согласно древним языческим верованиям, аисты приносили не само потомство, а его души. Считалось, что аисты переносят души людей из подземного мира на землю.

В некоторых культурах аист олицетворял женское божество плодородия и деторождения, и аист давал ребенку душу и жизнь.

Таким образом, представление об аистах, приносящих детей, возникло из древних верований, в которых аистам отводилась роль посредников между этим и другим миром для передачи человеческих душ.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Artemray.