Стало известно о плохом самочувствии мышелова кабмина Британии

Кот Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, серьезно болен. Об этом сообщает издание Mirror.

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Пушистый госслужащий на протяжении некоторого периода времени находится в тяжелом состоянии. По словам инсайдеров, жизнь кота, возможно, скоро оборвется. Если это произойдет, то соответствующая информация появится на официальном сайте кабмина страны.

"Ларри очень любят не только на Даунинг-стрит, но и по всей стране. Никто не хочет думать о худшем, однако, к сожалению, мы должны к этому подготовиться".

В январе этого года чиновник отметил свое 16-летие. Жители страны питают самые теплые чувства к усатому защитнику и даже завели ему страницы в социальных сетях.

Когда-то Ларри был маленьким котенком и находился в одном из местных приютов, но уже в возрасте 2 лет судьба привела его на должность Главного Мышелова Резиденции Правительства Великобритании.