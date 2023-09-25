"Брежневки" – так в народе называли типовые 9-этажные жилые дома, массово строившиеся в СССР в 1970-80-е годы.

Почему строили именно девятиэтажные дома?

Все дело в ограничениях по строительным нормам. Типовая застройка пятиэтажек не предполагала наличие лифта, но в 9-этажных зданиях он уже был необходим.

По правилам, при возведении здания в девять этажей нужно устанавливать только один лифт для пассажиров, а если в доме насчитывается 10 и более этажей, то нужно устанавливать еще и грузовую кабину.

Еще один нюанс заключался в том, что стандартная высота пожарной лестницы – 28 метров, которой хватает, чтобы добраться до девятого этажа. В домах выше требовалось оборудовать незадымляемые лестничные клетки, шахты для дымоудаления и систему принудительной вентиляции. Все это значительно увеличивало стоимость строительства.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Svetlana_nedvizka.