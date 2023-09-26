В Индии крокодилы спасли упавшего в реку пса

Бежавшая от агрессивных уличных псов собака оказалась в водоеме с крокодилами, однако последние не стали на нее нападать, а, наоборот, помогли выбраться на берег. Об инциденте сообщает издание News18 India.

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История приключилась в Индии. Бездомная собака прыгнула в реку Савитри в Махаде, пытаясь скрыться от преследователей. В результате ничего не подозревавшее животное оказалось в компании трех гигантских крокодилов.

И тут произошло удивительное: хищники не напали на напуганную собаку, а решили спасти ее. По словам свидетелей, рептилии оттолкнули животное в сторону берега, в результате чего оно смогло выбраться на сушу и не утонуло.