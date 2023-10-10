Саграда Фамилия – это грандиозный собор, который находится в центре Барселоны. Его строительство началось еще в 1882 году.

Собор был спроектирован архитектором Антонио Гауди, но из-за сложности реализации его архитектурных решений строительство затянулось на десятилетия. К моменту его смерти в 1926 году, было достроена только четверть здания.

Сегодня строительство храма Святого Семейства продолжается – работы ведутся на пожертвования и средства от продажи билетов. К 2026 году, к 100-летию со дня смерти Гауди, планируется полностью достроить последнюю башню собора.

Законченный собор будет представлять собой великолепный храм высотой 170 метра, украшенный 18 башнями.

Об этом рассказали в видео на странице @Officelife.media.